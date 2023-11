Bari, martedì 28 novembre penultima giornata della quinta edizione del 'Bari Brasil Film Fest'

BARI - Penultima giornata, domani, martedì 28, novembre per la quinta edizione del Bari Brasil Film Fest, organizzato dall’associazione culturale Abaporu, con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva. - Penultima giornata, domani, martedì 28, novembre per la quinta edizione del Bari Brasil Film Fest, organizzato dall’associazione culturale Abaporu, con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva.





Alle 20.45, al Multicinema Galleria sarà presentato il film Noites Alienigenas (Alien Nights) di Sérgio de Carvalho. Liberamente ispirato al romanzo omonimo di Sérgio de Carvalho, presenta un'Amazzonia urbana, dove i valori ancestrali dei popoli tradizionali resistono a una contemporaneità che sembra voler negare la foresta. Nella periferia di Rio Branco, nello Stato di Acre, le vite di tre giovani amici d'infanzia si intrecciano a causa di una comune tragedia, in una società in trasformazione, colpita violentemente dall'arrivo della criminalità organizzata dal sud-est del Brasile. A presentarlo, il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Livio Costarella.

Il Bari Brasil Film Fest è l'unica mostra cinematografica di film brasiliani (in lingua originale con sottotitoli in italiano) del Sud Italia, realizzato in collaborazione con il festival Agenda Brasil di Milano e con il Festival du Cinéma Brèsilien de Paris.

Infine con la commedia drammatica "Marte Um" Gabriel Martins il festival si conclude mercoledì 29 novembre. Film pluripremiato in diversi festival brasiliani e internazionali come Festival di Gramado, Outfest Los Angeles, Mostra Fire, Barcellona, Black star Film Festival, San Francisco International Festival, “Marte 1” ha per protagonista un giovane di classe medio-bassa sogna alle prese con il sogno di diventare astrofisico e di unirsi a una missione sul pianeta Marte. Il film sarà presentato dalla giornalista di "Repubblica-Bari" Francesca Savino.

Il Bari Brasil Film Fest è un’iniziativa di Regione Puglia, Apulia Film Commission e ARET PugliaPromozione, realizzata nell’ambito di APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2023-2025, a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8 - intervento "Promuovere la Puglia del Cinema 2023".