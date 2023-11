Bari, addio a Carlo D'Addario: funerali oggi per la vittima di un tragico incidente

BARI - La comunità si prepara a dire addio a Carlo D'Addario, l'uomo di 74 anni tragicamente investito l'altroieri sera in via Tramonte nel quartiere San Paolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dopo aver portato a spasso il suo cane. La cerimonia funebre è fissata per oggi, sabato 11 novembre, alle 16 presso la Chiesa Divina Provvidenza.D'Addario è deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un'auto, lasciando un vuoto nella comunità locale. L'incidente, avvenuto mentre compiva una semplice attività quotidiana, ha scosso la zona e generato un profondo dolore tra amici, familiari e vicini.La cerimonia funebre rappresenterà un momento di condivisione del lutto e di ricordo di Carlo D'Addario. La Chiesa Divina Provvidenza sarà il luogo in cui la comunità si riunirà per rendere omaggio a questo uomo che ha perso la vita in circostanze tragiche.