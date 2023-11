Con ‘Le Quattro Stagioni’ torna al Petruzzelli l’entusiasmante evento ‘Art & Science’ ideato e diretto da Matteo Gelardi

- Torna al Teatro Petruzzelli di Bari il 27 novembre 2023 l’originale evento Art&Science, diretto da Matteo Gelardi, patrocinato dall’Università di Foggia e con la collaborazione del Rotary Club Bari Sud.Un’esperienza entusiasmante che fa dialogare, oltre alle cellule, anche professionalità e artisti in campi d’azione diversi: medici, architetti, astrofisici, matematici, critici d’arte, scrittori, musicisti, coreografi, stilisti di moda, senza confini e senza limiti.Dopo gli spettacoli tenutesi al BunK’Art di Tirana (Albania), al Salone Margherita di Roma, al Teatro Italiano di Cultura di Praga (Repubblica Ceca), e il grande riconoscimento della Scuola Normale Superiore di Pisa, “Art & Science” ritorna per la quarta volta al Teatro Petruzzelli di Bari.“Anche quest’anno – afferma Gelardi – l’evento sarà interessante, grazie al contributo di importanti Scienziati e Artisti che dimostreranno le correlazioni esistenti tra Arte e Scienza sul tema relativo a “Le Quattro Stagioni”.Uno spettacolo che si rinnova di anno in anno, che Matteo Gelardi, professore di Otorinolaringoiatria, citologo nasale e presidente della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università di Foggia, propone da alcuni anni con sorprese sempre nuove e originali. Il notissimo citologo nasale, impegnato da alcuni anni alla formazione e divulgazione nazionale ed internazionale della Citologia Nasale, organizza in Italia ed all’estero Master di base e avanzati. È autore del primo Atlante di Citologia Nasale (2004), tradotto nel 2007 in lingua inglese e pubblicata in seconda edizione nel 2012.L’originale ed esclusivo spettacolo si svolgerà secondo il seguente programma e con la partecipazione straordinaria di Antonio Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari:Prima parte (scientifico-culturale): ‘Quando la Scienza diventa Arte’ (Matteo Gelardi); ‘Scienza e Cinema’ (Francesco Prando); ‘Quando la Scienza diventa Musica’ (P. Magaletti, M. Pensa, L. D’Urso, F. Togo (Canto), Carmine Malvani (pianoforte); ‘Quando la Scienza diventa Poesia’ (Angela De Leo, scrittrice e critico letterario); ‘La convenzione della natura: 3 progetti per 4 stagioni (Giulio Ceppi, architetto e designer); ‘Quando la Scienza diventa Moda’ (sfilata a cura di Giovanna Gelardi con abiti “citologici” impreziosita da HORUS gioielli.Seconda parte (artistico-musicale): ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi (Francesco D’Orazio – violino; Claudia Cusumano – voce; Cosimo Mitrani – voce; Jana Campanella – voce; Elio Arcieri – voce; Marta Pensa – voce; Fiorangela Togo – voce.Orchestra del Levante diretta da Bepi Speranza.Gruppo musicale: “Il Complesso di Golgi” composto da: Vincenzo Frappampina (basso), Matteo Gelardi (batteria), Carmine Malvani (sintetizzatore), Cosimo Mitrani (voce), Nicola Ribecco (chitarra solista), Niceta Antonio Tommasi (chitarra ritmica), Irene Sciancalepore (flauto). Corpo di Ballo di “Studio Danza”, coreografie di Claudia Drago, Nicola De Pascale, Giuseppe Giordano.Coro del Liceo Musicale annesso al Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari (dirigente scolastico Ester Gargano), diretto da Mariantonietta D’Alessandro e Lorenzo MannariniUno straordinario evento, da non perdere, per la sua originalità ed eccezionalità che dimostra come la scienza e le immagini si integrano in un equilibrio che genera l’armonia che è alla base della questione artistica.Prevendita tramite il portale VIVATICKETOrganizzatore Elle Center S.R.L. Bari.