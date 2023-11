Ufficiale: il G7 sotto la presidenza italiana si svolgerà in Puglia a Borgo Egnazia

ph Borgo Egnazia fb

ROMA - La premier italiana, Giorgia Meloni, ha ufficialmente annunciato che il G7 dei leader si terrà in Puglia, nella suggestiva cornice della Valle d'Itria, presso Borgo Egnazia. La conferma è arrivata tramite gli 'Appunti di Giorgia', delineando le date dell'importante incontro internazionale che avrà luogo dal 13 al 15 giugno 2024.La scelta di Borgo Egnazia, rinomato per la sua bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale della Valle d'Itria, sottolinea l'attenzione posta sulla rappresentazione di un'Italia autentica e affascinante per ospitare i leader delle sette nazioni più industrializzate del mondo.L'annuncio ufficiale del luogo e delle date del G7 2024 in Italia rappresenta quindi un momento altamente significativo, evidenziando la volontà del paese di giocare un ruolo di primo piano nella scena internazionale.“Dal 13 al 15 giugno prossimi la Puglia sarà al centro del mondo politico-economico ospitando il G7 a Borgo Egnazia, nella Valle d'Itria. Ma tutta l'Italia sarà protagonista con eventi e tavoli settoriali che si terranno in altre regioni. Sarà una grande occasione per tutti!”. Così il ministro del Sud, Pnrr, Politiche di Coesione e Affari regionali, on. Raffaele Fitto, su Twitter.