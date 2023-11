Bari, al via gli allestimenti natalizi in piazza del Ferrarese: appuntamento il 6 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale cittadino

BARI - Al via stamani le attività di allestimento in piazza del Ferrarese, dove sarà posizionato il grande albero di Natale della città di Bari, a cura dell’azienda comunale Amgas srl.Anche quest’anno il 6 dicembre, giornata dedicata a San Nicola, l’amministrazione comunale darà il via al lungo mese di festa dedicato al Natale, con l’ormai tradizionale accensione dell’albero, realizzata grazie il contributo di Megamark - supermercati Dok e Famila. Sempre in piazza del Ferrarese sarà allestito il “giardino di Natale”, a cura di MV Line, all’interno del quale si terranno diverse attività ludico e di animazione dedicate a famiglie e bambiniSu via Venezia, invece, sono state completate le operazioni di montaggio delle 30 casette che ospiteranno il mercatino dell’artigianato di Natale, per il quale sono stati individuati con apposita graduatoria i 30 artigiani espositori. L’inaugurazione del mercatino è prevista per la serata del 6 dicembre.