Bari, presentato il Master in 'Diritto Sportivo e Management dello Sport'

BARI - Lunedì 27 novembre nell'Aula Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" è stato presentato il Master in "Diritto Sportivo e Management dello Sport", coordinato dal prof. Domenico Costantino e supportato dai patrocini da importanti organizzazioni locali e nazionali.Il Master, della durata complessiva di 12 mesi, si articola in 3 Moduli per un totale di 1.500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi (CFU). Il programma formativo è progettato per fornire conoscenze avanzate nel mondo giuridico e gestionale dello sport, pensato per coloro che desiderano sviluppare una carriera di successo nel settore sportivo, combinando una solida comprensione delle questioni legali con competenze strategiche di gestione. I principali obiettivi del programma includono: Conoscenza Giuridica Avanzata per fornire una comprensione approfondita del sistema legale sportivo, inclusi regolamenti, contratti, diritti dei giocatori e controversie; Competenze di Gestione in modo da sviluppare competenze manageriali e strategiche specifiche per il settore sportivo, tra cui marketing sportivo, pianificazione degli eventi, gestione delle squadre e delle strutture; Integrazione Pratica che consentirà agli studenti di applicare le conoscenze acquisite attraverso progetti pratici, casi di studio e tirocini presso organizzazioni sportive rilevanti; Approccio Internazionale, al fine di esplorare le dinamiche globali dello sport e le sfide transnazionali, preparando gli studenti a operare in un contesto internazionale."Puntiamo a creare due figure professionali dello sport – ha affermato il professor Costantino – avvocati specializzati nel diritto sportivo e manager. La forte collaborazione con la Figc e la vocazione internazionale del master definiscono la cornice di un corso post universitario diretto alla formazione di professionisti pronti ad affrontare le sfide che il diritto sportivo impone".Nell'evento di presentazione, organizzato dall'agenzia Promostudio 360 di Bari di Luca Rutigliano, hanno partecipato il Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, il Presidente della Commissione Tutela Minori FIGC e Coordinatore del Master, prof. Domenico Costantino, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Andrea Lovato, il Presidente scuola di medicina, prof. Alessandro dell'erba, il presidente ordine avvocati di Bari, Salvatore D'Aluiso, il Professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza e Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Master, prof. Roberto Voza, il Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, avv. Salvatore Civale, in collegamento da remoto, il direttore legale della Qatar Football Association e Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Master, avv. Ettore Mazzilli, il dott. Gianfilippo Valentini, Social Football Summit – Goproject ed il dott. Vito Di Gioia, Segretario nazionale SGS – FIGC ed il dott. Federico Pastorello, che ha portato la sua testimonianza durante la presentazione barese."Credo che questo nuovo master – ha affermato il Magnifico rettore Stefano Bronzini – alluda a figure che precedente erano marginalmente considerate dal mondo accademico, ma anche dal mercato del lavoro. Constatare che al contrario si stiano affermando è un segno di maturità".