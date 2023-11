Bari, al via la XXXVII edizione di 'Promessi Sposi' con il taglio del nastro

BARI - Giovedì 9 novembre, alle 15, nel nuovo padiglione della Fiera del Levante sarà inaugurata la XXXVII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi – il matrimonio in vetrina", con la conferenza di presentazione dei wedding planner stranieri coinvolti nel progetto “Pugliain Wedding Tourism” e il taglio del nastro alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane e della showgirl Miriana Trevisan, madrina della manifestazione.“Questa edizione è caratterizzata dal salto di qualità fatto, ovvero l’internazionalizzazione – ha affermato il patron della manifestazione Gaetano Portoghese -. È quindi una soddisfazione per noi contribuire non solo al comparto locale, ma anche ai matrimoni di destinazione. Proprio in questo segmento internazionale, proponiamo attività importanti con wedding planner provenienti dall’estero che gireranno il nostro territorio, ammirando le nostre masserie e assaporando i nostri prodotti locali, conoscendo meglio così la Puglia e diventando promotori della nostra regione”.Centrale in quest’anno sarà il progetto “Pugliain Wedding Tourism”, un brand di proprietà di Pubblivela società organizzatrice di “Promessi Sposi, che rappresenta la nuova frontiera del turismo pugliese, quella dei matrimoni di destinazione. Nel corso della manifestazione, wedding planner italiani e stranieri (USA, Libano, Emirati Arabi, Inghilterra, Belgio, Romania, Austria), grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing, interessati a lavorare con i fornitori della regione per indirizzare le coppie di sposi, loro clienti, a pronunciare il “sì” proprio in Puglia. Questi Saranno protagonisti di fam trip in giro per le sale ricevimenti e strutture ricettive pugliesi, nonché di incontri B2B con le aziende del settore del wedding, pronte a conquistarli con le loro produzioni.Dopo il taglio del nastro, che avverrà alle 16.30, si aprirà il salone che ospiterà 250 espositori (circa il 20% in più rispetto alle ultime edizioni) tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Da giovedì avranno inizio le attività di “Levantecooking” e “Levantecake”, due eventi nell'evento, due saloni nel salone, due grandi aree interamente dedicate al 'wedding food' e al 'wedding cake' in tutte le loro squisite sfumature. Durante la quattro giorni saranno proposti show cooking a cura degli Chef pugliesi più rinomati (come il cooking show a cura dell'Associazione Italiana Cuochi), demo live, contest a tema, corsi di formazione, ospiti famosi dei due settori, tantissime preparazioni e soprattutto tantissimi gustosi assaggi.Per accedere al Salone Nazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.Giovedì 9 e venerdì 10 dalle 16.00 alle 21.00Sabato 11 e domenica 12 dalle 10.00 alle 21.00