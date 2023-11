Lecce, venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023 gli spettacoli 'Con la carabina' di Licia Lanera e il concerto 'Marco Panascia Trio da Nasca'

LECCE - Prosegue Unica - Fuoribordo, seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca - Il teatro a Lecce, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione AMI - Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio (info e tesseramento - Prosegue Unica - Fuoribordo, seconda stagione per il pubblico di tutte le età di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, incontri di Nasca - Il teatro a Lecce, realizzata con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, con il sostegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione AMI - Alta Mane Italia e in collaborazione con numerose realtà del territorio (info e tesseramento form.jotform.com/222485526928062 ).





Venerdì 10 novembre (ore 20:30 - info e prenotazioni 3474741759 - nasca@ippolitochiarello.it ) secondo appuntamento della rassegna Innesti Inneschi della compagnia La luna nel letto che si muove tra Ruvo di Puglia, Castellana Grotte e, in collaborazione con Nasca, Lecce. In scena "Con la carabina" di Pauline Peyrade con Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto per la regia di Licia Lanera. Una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subito da parte di un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. La storia è continuamente divisa tra passato e presente: il primo ambientato in un luna park, il secondo a casa della donna. In entrambi i luoghi si consuma una violenza, ma i ruoli sono invertiti. Con la carabina è un testo lucido e imparziale, che fugge dall’idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti. Lo spettacolo della Compagnia Licia Lanera, in coproduzione con Polis Teatro Festival e in collaborazione con Angelo Mai, è claustrofobico e violento, si muove scandito dalle luci di un set fotografico che muta continuamente per mano degli attori stessi. Non ci sono vincitori in questa ruota infernale, ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente. Tra conigli, giocattoli e canzoni di Billie Eilish sfila una storia come tante, una storia miserabile per cui è impossibile non provare pena e profondo dolore.

Sabato 11 novembre (doppio set ore 20 e 22 - ingresso 15/20 euro - posti limitati con prenotazione obbligatoria 3895359459 - goodvibesassociazione@gmail.com ) con il live del Marco Panascia Trio proseguono i concerti e gli appuntamenti dell’associazione Good Vibes - Musica Cultura Ambiente con la direzione artistica di Marco Bardoscia ospitati nella stagione di Nasca. Il bassista e contrabbassista Marco Panascia (catanese di nascita ma newyorkese d'adozione, tanto da ottenere anche la cittadinanza statunitense, che negli anni ha collaborato con Herbie Hancock, Natalie Cole, Peter Bernstein, Kenny Barron, Dave Kikoski, Lee Konitz, Joe Lovano e molti altri), il chitarrista Giuseppe Mirabella e il pianista, trombettista e flicornista Dino Rubino crescono nell’ambiente jazzistico siciliano degli anni ’90. I tre musicisti e compositori si incontrano e suonano per la prima volta nel 1995. La loro collaborazione si interrompe pochi anni dopo, quando Panascia lascia la Sicilia e si trasferisce a New York, città dove risiede e lavora stabilmente da oltre vent'anni. Rubino e Mirabella proseguono invece la loro carriera in Italia e in Europa. Nel 2022 il trio si riunisce per una rimpatriata fra amici. Nasce così l’idea di questo tour 2023: tre forti personalità musicali, tre grandi talenti, tre modi diversi di concepire la musica trovano un punto d’incontro in questo immaginifico progetto. Il prorompente e vitale virtuosismo di Panascia, il lirismo ed il rigore stilistico di Mirabella, il tocco, la bellezza interpretativa e la creatività di Rubino, si fondono in un unico suono. Un gruppo dalla forte impronta jazzistica a cui piace suonare ed approcciare gli standard con uno spirito creativo e libero. Un interplay quasi naturale, legato ad un forte senso di amicizia che unisce questi tre musicisti straordinari, un live set da non perdere assolutamente. In mattinata (ore 10 - posti limitati info e costi 3287467963), approfittando della sua presenza nel Salento, Marco Panascia terrà anche una masterclass sull'interplay nel jazz nella nuova sede dei Laboratori Musicali in via Brenta a Surbo.

Dal 2022 il viaggio nomade in giro per il mondo dell'attore, autore e regista Ippolito Chiarello (ideatore del Barbonaggio teatrale) e della sua compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato una vera casa in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio. Nasca è una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B del capoluogo salentino. Dopo un primo anno di rodaggio, con una ricca programmazione e tanto pubblico di grandi e piccoli, Nasca cerca di definire ancora meglio il suo percorso in questa seconda stagione, provando a essere un luogo privilegiato per le esperienze “uniche”, non semplicemente un nuovo spazio teatrale in città ma centro di sperimentazione e di novità per offrire opportunità ad artisti giovani e meno giovani che a volte non trovano casa.





