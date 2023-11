'Bari Brasil Film Fest 2023': cultura e cinema in primo piano

BARI - Il Bari Brasil Film Fest 2023 sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 22 novembre alle 11 presso la Libreria Laterza di Bari. L'evento cinematografico, organizzato dall'associazione culturale Abaporu e con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario Silva, si svolgerà dal 24 al 29 novembre, con il patrocinio del Comune di Bari.Il festival è parte integrante di APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2023-2025, un'iniziativa sostenuta da Regione Puglia, Apulia Film Commission e ARET PugliaPromozione. Il progetto è finanziato tramite risorse del POR Puglia 2014/2020, nell'ambito dell'Asse VI, Azione 6.8, intervento "Promuovere la Puglia del Cinema 2023".Alla conferenza stampa parteciperanno la direttrice artistica Vanessa Mastrocessario Silva, il produttore esecutivo Gianpaolo Camaggio, Cristina Piscitelli, responsabile progettazione e gestione progetti di Apulia Film Commission, e Ines Pierucci, assessore alle Politiche culturali e turistiche.Il Bari Brasil Film Fest rappresenta un'importante vetrina per la promozione della cultura cinematografica brasiliana, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in opere cinematografiche di qualità e contribuendo a consolidare Bari come centro di riferimento per gli appassionati del settore.