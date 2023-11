Bari, controlli della Polizia Locale: sospensione licenza e chiusura locale per violazioni

BARI - La Polizia Locale di Bari ha intensificato i controlli nei locali della città, risultando in azioni di rilievo per garantire la sicurezza pubblica e l'osservanza delle normative. Un locale è stato oggetto di sanzioni severe in seguito a gravi violazioni.Durante un evento tenutosi il 21 ottobre, un locale ha superato notevolmente la capienza consentita, accogliendo ben 428 persone in spazi pensati per 162. Gli agenti, attraverso operazioni di ispezione, hanno scoperto che erano stati venduti 408 biglietti. Di fronte a questa violazione delle norme di sicurezza, il Comune ha deciso di sospendere l'autorizzazione per il pubblico intrattenimento per 60 giorni, avvertendo che una reiterazione comporterà la revoca definitiva del titolo.Un altro locale è stato preso di mira per la presenza di un gazebo non autorizzato. Nonostante l'ammonimento ricevuto, il gazebo non è stato rimosso, portando alla decisione di chiudere l'esercizio fino a quando l'ordine non verrà completamente adempiuto.