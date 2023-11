Bari, corpo senza vita ritrovato in Corso della Carboneria





Dalle prime informazioni raccolte, sul corpo non sarebbero visibili segni di violenza. Il luogo del ritrovamento torna agli onori della cronaca, dopo essere stato investito da un incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di giovedì 10 agosto 2023.

Nel primo pomeriggio di oggi, il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato all'interno di un fabbricato fatiscente in Corso della Carboneria al Rione Libertà a Bari. Sul posto, a seguito della segnalazione di un passante, è giunta la Polizia di Stato con gli uomini della Volante, della Squadra Mobile e della Scientifica ed il personale del 118 per la constatazione del decesso. Non è escluso che possa trattarsi di un senzatetto.