Bari diventa epicentro della medicina d’urgenza con il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza

BARI - L’Hi Hotel di Bari si appresta a ospitare un evento di calibro nazionale: il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza, un summit essenziale per i professionisti del settore. Promosso dal Dott. Fausto D’Agostino, dirigente medico Anestesista Rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma, l'evento è pensato per affrontare le sfide urgenti del comparto e per proporre soluzioni innovative mediante l’utilizzo di simulatori d’avanguardia.Un incontro cruciale per la medicina d'urgenzaQuesto congresso, articolato su due giorni di lavori intensi, è una piattaforma privilegiata per tutti i professionisti sanitari attivi nel territorio nazionale. Esso non solo metterà in evidenza le criticità che affliggono il settore, ma si proporrà anche come una fondamentale occasione formativa, sfruttando la potenza didattica della simulazione.