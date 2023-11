Bari, inaugurata la 'Festa del cioccolato' in piazza Umberto

BARI - Questa mattina l’assessora allo Sviluppo economico e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti sono intervenuti all’inaugurazione della “Festa del cioccolato”, la manifestazione promossa dall’associazione culturale Choco amore, in programma fino a domenica 12 novembre in piazza Umberto.Il programma dell’evento, che gode del patrocinio del Comune, prevede laboratori didattici e dimostrazioni sulla produzione del cioccolato artigianale, autentica eccellenza gastronomica.“Siamo lieti di aver rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la Festa del cioccolato, un’iniziativa che intende valorizzare la maestria dei cioccolatieri e le qualità del cioccolato artigianale, un prodotto genuino e salutare per tutti, in quanto realizzato senza additivi e conservanti - ha dichiarato Carla Palone -. In questo weekend, quindi, piazza Umberto sarà particolarmente attrattiva grazie all’allestimento di questa manifestazione, che continua a richiamare gli appassionati di cioccolato e i golosi di ogni età”.“Sui banchi, tra i tanti prodotti in esposizione, ci sono le creazioni dei migliori artigiani cioccolatieri: borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati e attrezzi degli antichi mestieri, tutti rigorosamente di cioccolato - ha commetnato Lorenzo Leonetti -. Con questa manifestazione, oltre a valorizzare l’artigianato alimentare, speriamo di portare tante famiglie e bambini in una piazza storica, molto cara ai baresi. La nostra ricetta resta quella di animare piazza Umberto con iniziative interessanti in grado di richiamare tante persone”.