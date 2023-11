Bari, Lidl assume 25 giovani talenti e finanzia la loro formazione

Il corso avrà una durata complessiva di 2.000 ore e vedrà l’alternarsi di fasi teoriche in aula e formazioni pratiche in punto vendita. Savino Santovito, Presidente Fondazione ITS Academy PU.MA, ha affermato: “La partnership siglata con Lidl Italia e Ahk ci permette di realizzare non solo un’opportunità formativa duale d’eccellenza che risponde con efficacia e tempestività alle effettive esigenze aziendali, ma anche un concreto impatto occupazionale sul nostro territorio, considerati i 25 contratti di apprendistato di terzo livello attivati sin dal primo giorno del percorso.”



Maggiori informazioni sul corso sono disponibili sul sito della Fondazione ITS Academy PU.MA al seguente link: https://www.itsacademypuma.it/assistant-store-manager

BARI – Questa mattina, presso la sede della Camera di commercio di Bari è stato inaugurato il biennio accademico 2023-25 del percorso di Alta Specializzazione “Lidl 2 your career”. Il progetto, totalmente finanziato da Lidl Italia e avviato in collaborazione con AHK Italien - la Camera di Commercio Italo-Germanica, prevede l’acquisizione di conoscenze teoriche, abilità specialistiche e competenze professionali che consentiranno a 25 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio.Il percorso risponde all’esigenza di Lidl di formare uno specifico profilo professionale da inserire all’interno dei propri store, credendo fortemente nella formazione duale dei futuri collaboratori. Fin dal primo giorno, gli studenti risulteranno assunti con contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca e percepiranno uno stipendio mensile.“I giovani hanno accolto con grande entusiasmo questo progetto perché ne hanno colto fin da subito le potenzialità - ha commentato Sebastiano Sacilotto, AD Risorse Umane Lidl Italia - Si tratta, infatti, di un percorso alternativo e differenziato rispetto a quello universitario, poiché orientato e finalizzato ad un ingresso immediato nel mercato del lavoro. Come Azienda, riteniamo un privilegio, oltre che un dovere, prenderci carico della formazione dei giovani e offrire loro l’opportunità di costruirsi un futuro professionale di successo.”Il biennio di studi ha la finalità di conseguire il diploma di Tecnico Superiore, titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche EQF, e una certificazione delle competenze professionali rilasciata da AHK Italien sul modello tedesco di riferimento.