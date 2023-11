Convegno su Psicologia Psicodinamica Psicoevoluzionista: salute, scuola, arte, musica a Bari

BARI - L'Hotel Excelsior Congressi di Bari ha ospitato il 29 novembre 2023 il Convegno dal titolo "Psicologia Psicodinamica Psicoevoluzionista: Salute, Scuola, Arte, Musica", organizzato dall'Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione (A.I.E.Psi.). L'evento ha rappresentato un'importante occasione per presentare aspetti innovativi della psicologia focalizzati sulla salute e il benessere umano, con collegamenti interdisciplinari nei settori sociali, scolastici, educativi, artistici e musicali.Il convegno ha inaugurato un confronto stimolante, presentando una visione teorica, metodologica e tecnica sviluppata a partire dal 1988, basata sul concetto di "psicoevoluzione" e denominata "psicologia psicodinamica psicoevoluzionista". I partecipanti hanno potuto approfondire gli aspetti innovativi della disciplina attraverso interventi e relazioni di esperti autorevoli provenienti da svariati campi scientifici e umanistici.Tra i relatori di spicco figurano figure quali il Dott. Massimo Frateschi, il Prof. Santo Di Nuovo, la Dott.ssa Giuseppina Lotito, la Prof.ssa Maria Sinatra, la Prof.ssa Lucia Monacis, la Prof.ssa Mariagrazia Carone e altri illustri rappresentanti dei rispettivi settori.I temi affrontati durante il convegno hanno spaziato dalla psicologia e psicoterapia alla psicodinamica e psicoevoluzione, includendo concetti come psicopatologia, psicotrauma, psicomicrotrauma, psicodifesa, dinamica evolutiva, evoluzione psico-bio-sociale, personalità, psicologia della salute e del benessere, psicologia preventiva, psicodiagnosi, psicologia clinica, psicobiologia, neuropsicologia, psiconcologia, psicologia sociale e psicologia scolastica.Il convegno ha fornito un'occasione per discutere i progressi scientifici e tecnici interdisciplinari e interprofessionali, con un focus particolare sulle applicazioni specialistiche e gli interventi dedicati alla salute, alla scuola, all'arte, alla musica e al cinema.