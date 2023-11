Bari, Rosa Franco rieletta Presidente del CSV San Nicola

BARI - Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, si è insediato ieri pomeriggio 27 novembre 2023 nella sede di via Di Cagno, a Bari, per procedere all'elezione del presidente Rosa Franco, del vicepresidente Anna Lavopa e del tesoriere Giorgio Papa."Ringrazio tutti i membri del Consiglio Direttivo - dichiara Rosa Franco - per aver rinnovato la loro fiducia nei miei confronti, frutto anche del lavoro svolto in questi anni. Una riconferma che rappresenta per me un ulteriore stimolo nel proseguire sulla strada già tracciata, in un momento di profondo cambiamento dei Csv e della società in cui tutti giorni operiamo. Ci attendono sfide importanti e, coerentemente a quanto fatto sino ad oggi, continueremo ad impegnarci al massimo nella costruzione di reti sempre più forti, nell'accompagnamento delle associazioni e nel dialogo con le Istituzioni, per rendere sempre più efficace il nostro servizio al volontariato”.