Bari, sabato 25 novembre premiazione della quarta edizione della 'Coppa d’Autunno - Radicci Sailing Cup'

BARI - Grande festa di premiazione sabato 25 novembre alle ore 18.00 nella sede al Molo Borbonico del Circolo della Vela Bari. Durante la serata saranno consegnati i Trofei ai vincitori della 4a Coppa D’autunno Città di Bari – 1° Trofeo Challenge Radicci del Trofeo Carofiglio e del Trofeo Bottiglieri. - Grande festa di premiazione sabato 25 novembre alle ore 18.00 nella sede al Molo Borbonico del Circolo della Vela Bari. Durante la serata saranno consegnati i Trofei ai vincitori della 4a Coppa D’autunno Città di Bari – 1° Trofeo Challenge Radicci del Trofeo Carofiglio e del Trofeo Bottiglieri.





Costituita dalla giornata del XX Trofeo Carofiglio (15 ottobre) insieme alle due giornate del XXXVI Trofeo Bottiglieri (5 e 19 novembre), la "Coppa d’Autunno - Radicci Sailing Cup" è stata fortemente voluta dal consiglio nautico e dal direttivo del Circolo della Vela di Bari per riavvicinare i velisti baresi alla vela d’altura e divertirsi tutti insieme in mare in vista del prossimo avvio del Campionato Invernale di Vela d’Altura "Città di Bari".