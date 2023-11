Grave incidente sulla Modugno-Carbonara: auto sfonda guardrail e precipita da un cavalcavia

MODUGNO - Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale che collega Modugno a Carbonara. Una vettura ha violentemente sfondato il guardrail in prossimità di un cavalcavia, precipitando in un fossato dopo un volo di alcuni metri.Il conducente dell'auto coinvolta è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Di Venere per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell'incidente ha richiesto l'intervento del personale del 118, che ha prontamente risposto alla chiamata di emergenza.La Polizia Locale è intervenuta sul luogo dell'incidente per avviare le indagini necessarie alla ricostruzione esatta della dinamica dell'evento. L'obiettivo è comprendere le circostanze che hanno portato all'uscita di strada dell'auto e al conseguente impatto con il guardrail.Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica esatta dell'incidente o sulle condizioni del conducente oltre al suo trasporto in codice rosso.