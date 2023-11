BARI - Con l'avvicinarsi della stagione natalizia, la città di Bari si prepara a dare il via alle festività natalizie. Questo periodo magico, che inizia ufficialmente il 6 dicembre, giorno di San Nicola, e si conclude all'Epifania, è caratterizzato da luci scintillanti, decorazioni festive e un'atmosfera di gioia diffusa nelle strade.Il Comune di Bari ha deciso di affidarsi al mercato elettronico della pubblica amministrazione per cercare un operatore che possa fornire luminarie e addobbi al minor prezzo, con una spesa massima di 200.000 euro. Queste installazioni, oltre ad abbellire la città durante il periodo natalizio, avranno una durata contrattuale di otto mesi e potranno essere utilizzate anche per altri eventi importanti, rassegne culturali e cinematografiche.Le strade del centro, le vie dello shopping e le principali piazze storiche saranno trasformate in scenari incantati con addobbi e luci, dando il benvenuto ai residenti e ai visitatori. L'intera città parteciperà all'atmosfera festosa, compresi i cinque Municipi, che organizzeranno iniziative e performance artistiche, musicali e canore.L'assessore alla Cultura e al Turismo, Ines Pierucci, ha tenuto un incontro con i presidenti dei cinque Municipi per discutere delle risorse assegnate agli organi di quartiere e per iniziare a pianificare un ricco programma di eventi. L'obiettivo è accogliere turisti, visitatori e residenti in una città magica, addobbata per il lungo mese di festività che caratterizza Bari dal 6 dicembre al 6 gennaio.Carla Palone, assessora allo Sviluppo Economico, sottolinea l'importanza delle luminarie baresi come un elemento di grande richiamo per turisti e residenti dei Comuni circostanti. La città di Bari si prepara con entusiasmo e partecipazione per il mese di festa che prende il via con i festeggiamenti del santo patrono, San Nicola.Inoltre, sono state ricevute due offerte in risposta al bando comunale per l'allestimento del Villaggio di Babbo Natale, che trasformerà piazza Umberto in un bosco incantato con sentieri suggestivi, alberi, luci e musiche a tema natalizio, rendendo Bari ancora più affascinante durante le festività.Il Natale a Bari si preannuncia come un'occasione speciale per immergersi nell'atmosfera magica delle festività, con luci scintillanti, decorazioni festive e tante iniziative coinvolgenti.