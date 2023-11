Bari, storica dimora chiude temporaneamente dopo violazioni di sicurezza

BARI - Una prestigiosa dimora nel Municipio II di Bari è stata temporaneamente chiusa e la sua attività sospesa per 45 giorni dopo che i controlli condotti dagli agenti del settore Annona della Polizia Locale hanno rivelato gravi violazioni delle norme di sicurezza. All'interno della struttura, progettata per eventi e serate, sono state riscontrate circa 220 presenze, superando di gran lunga la capienza massima consentita di 146 persone. Sorprendentemente, 320 nominativi erano presenti nelle 8 liste degli invitati.I gestori della dimora hanno tentato di giustificare la situazione affermando che erano in corso due eventi distinti: una festa privata al piano rialzato e una festa di laurea al piano superiore. Tuttavia, questa spiegazione non è stata accettata dalle autorità. La violazione ha comportato una chiusura temporanea e l'avvertimento che ulteriori infrazioni potrebbero portare alla revoca del titolo autorizzatorio. Una mossa che colpisce duramente la struttura, considerando le imminenti festività.