Arrestati due pregiudicati per estorsione e stalking ad Altamura

ALTAMURA - La Guardia di Finanza ha arrestato due individui con precedenti penali, accusati di estorsione aggravata e stalking in concorso ai danni di un imprenditore di Altamura. Le indagini hanno permesso ai militari di individuare il luogo dell'ultimo appuntamento fissato, intervenendo durante lo scambio di denaro e arrestando i due uomini.L'imprenditore vittima dell'estorsione era tenuto a versare circa 200mila euro in varie tranche. Parte di queste somme era già stata riscossa dai due pregiudicati, ora in carcere dopo la convalida dell'arresto. Le indagini sono ancora in corso per determinare se un terzo individuo sia coinvolto nelle richieste estorsive.