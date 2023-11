Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 57- 87 con l'Armani Milano al Pala Pentassuglia

Nel terzo quarto Lo regala il 40-30 ai lombardi e Melli realizza il 48- 32. La squadra di Ettore Messina, con un tiro da due punti di Flaccadori trionfa 64-39. Nel quarto quarto, i lombardi con una tripla di Ricci, ottengono il 69-49 e per merito di Poythress e Hall il 76-49. Tonut consente al Milano di vincere 57-87 la partita. Sesta sconfitta consecutiva dei pugliesi. Migliori marcatori, nei brindisini Riismaa 10 punti e Sneed 9 e nell’ Armani Tonut 16 punti e Poythress 11. Nella settima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 12 novembre alle 18 con il Venezia al “Pala Taliercio” di Mestre.

L’Happy Casa Brindisi perde 57-87 con l’ Armani Milano al “Pala Pentassuglia” nella sesta giornata di andata di A/1 di basket. Sulla panchina dei pugliesi debutta il nuovo allenatore Dragan Sakota. Nel primo quarto un canestro di Poythress porta i lombardi sull’ 8-2, Melli allunga 9-6 e Kamagate è preciso nei tiri liberi 9-8. Con Flaccadori e Kamagate l’ Armani prevale 15-8 sui pugliesi. Nel secondo quarto Ricci 19-12 per i lombardi. Rismaa tiene in gara i brindisini, ma il Milano rimane in vantaggio 19-15. Melli con una schiacciata permette ai meneghini di allungare 29-15 sull’ Happy Casa. L’ Armani, con i punti di Voigtmann, si impone 36-28 sugli avversari.