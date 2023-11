Gaia, dal 10 novembre il nuovo singolo 'Tokyo'

Esce venerdì 10 novembre “Tokyo” (Sony Music Italy/Columbia Records), il nuovo singolo di Gaia, da oggi disponibile in pre-save e da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Con le sue contaminazioni e sound travolgenti, Gaia porta sulla scena musicale un brano che trasmette un messaggio fortemente attuale: in un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni, “Tokyo” è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà.

Attraverso questo nuovo singolo, scritto da Gaia stessa con Drast, che ne cura anche la produzione insieme a Golden Years, la cantautrice racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento. Nonostante le delusioni e gli ostacoli, che spesso rendono diffidenti e cambiano quello che si è davvero, è importante far splendere quella parte di sé che rimane curiosa, leggera, che guarda la vita con occhi sempre nuovi e sorpresi. ''Tokyo'' è una canzone scritta per far rinascere quella parte dell’anima che si concede alla vita in totale libertà cercando di combattere le insicurezze senza nascondersi.

Il brano arriva dopo il singolo “Estasi”, il secondo album di inediti “Alma” che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi, e dopo il successo dei singoli Chega, doppio disco di platino, Coco Chanel, Cuore amaro e Boca feat. Sean Paul - primo singolo internazionale di GAIA -, certificati disco d’oro.

Ancora una volta, Gaia dimostra di essere un’artista a 360 gradi: si mette in gioco nel mondo del cinema ricoprendo il ruolo di doppiatrice in “Wish”, il nuovo lungometraggio di Natale Walt Disney Animation Studios, nelle sale a partire dal 21 dicembre. Al fianco di altri personaggi e attori come Amadeus e Michele Riondino, la cantautrice ha prestato la sua voce alla brillante sognatrice Asha.