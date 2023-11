Basket, l'Happy Casa Brindisi sfiderà il Venezia al Pala Taliercio

Nei biancazzurri Marco Esposito dovrà rinunciare a Senglin, Laquintana, Bayehe e Johnson infortunati, ma avrà a disposizione Morris, Malaventura, Guadalupi, Sneed, Laszewski, Kyzlink, Mitchell, Riismaa e Lombardi. L’ allenatore croato Neven Spahija dei veneti potrà utilizzare Spissu, Casarin, Simms, Tucker, Tessitori, De Nicolao, O’ Connell, Brooks, Wiltjer, Brown, Janelidze e Iannuzzi.

L’Happy Casa Brindisi sfiderà domani alle 18 il Venezia al “Pala Taliercio” di Mestre nella settima giornata di andata di A/1 di basket. Sulla panchina dei pugliesi ci sarà di nuovo l’assistente allenatore Marco Esposito, perché il tecnico Dragan Sakota è ancora positivo al Covid. Per i brindisini sarà una gara insidiosa poichè i veneti dovranno vincere per confermarsi al primo posto e l’ Happy Casa cercherà il successo per risalire in classifica.