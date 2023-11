Tennis, torneo di Metz: Fognini eliminato in semifinale

Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 di Metz, Fabio Fognini viene eliminato 6-0 6-2 in 67 minuti dal francese Ugo Humbert ed è il numero 126 al mondo nella Classifica ATP. Il ligure in questa stagione giocherà il torneo Challenger 100 di Valencia dal 20 al 27 novembre e quello di Maia in Portogallo a dicembre. Humbert, dopo due anni, si qualifica per una finale. Nella prima semifinale il russo Alexander Shevchenko prevale 6-4 6-4 sull’altro francese Pierre Hugues Herbert.