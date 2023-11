Benfica-Inter, le interviste post partita: Sanchez, Carlos Augusto, Bisseck, De Vrij

Carattere, tenacia, orgoglio: il commento dei nerazzurri dopo il pareggio in rimonta contro il Benfica nella quinta giornata del Gruppo D di Champions League.

All'Estadio Da Luz di Lisbona l'Inter non si arrende e riprende tutti e tre i gol subiti nel primo tempo sfiorando la vittoria con il palo di Barella nel finale grazie ad una ripresa di orgoglio, gioco e carattere. Le parole dei protagonisti del match contro il Benfica.

“È la prima volta che giocavo dall'inizio insieme ad Arnautovic, ma lui è un grande giocatore e mi sono trovato bene. Eravamo sotto 3-0, ma abbiamo avuto grande grinta, abbiamo fatto una rimonta da squadra con mentalità da campioni. Abbiamo giocatori di personalità, abbiamo sbagliato un po', i gol che abbiamo preso sono per una questione di concentrazione. Siamo una squadra di campioni che pensa sempre a vincere. Ho giocato qui per un po' di anni, penso che si possa migliorare qualcosa ma siamo sulla strada giusta.”

Alexis Sanchez





“È stato un onore per me essere il capitano stasera. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, soprattutto per colpa del nostro approccio. Abbiamo sbagliato troppo, preso tante ripartenze e ci hanno punito in ogni situazione pericolosa: è normale a questo livello quando ci sono degli errori. ”

Stefan De Vrij





“All'inizio non eravamo pronti, nel primo tempo ci sono state situazioni che abbiamo corretto nella ripresa ma nel calcio può succedere. Bisogna crederci, all'intervallo eravamo arrabbiati e nessuno voleva perdere. Siamo entrati nel secondo tempo con tanta voglia di rimontare e ci siamo riusciti.”

Yann Bisseck





“Non siamo entrati in campo nel primo tempo, abbiamo una grande squadra, avevamo tanti cambi ma non può essere una scusa. Poi abbiamo parlato e siamo rientrati con la testa giusta, facendo una grande gara. È stata una questione mentale, si gioca tanto ma non può essere una scusa. Tutti in questo gruppo sono forti, conosciamo le nostre qualità, nel secondo tempo abbiamo fatto bene e dimostrato le nostre qualità.”

Carlos Augusto





Grazie a Inter.it