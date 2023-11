Birra italiana: 6 novembre Giornata del luppolo

La Giornata nazionale del luppolo italiano è l’occasione, con la filiera della Birra artigianale agricola, di fare il bilancio del 2023 e prepararsi alle sfide del prossimo anno, dai cambiamenti climatici alle tensioni internazionali. Una opportunità per conoscere un fenomeno entrato nelle abitudini degli italiani anche con l’esposizione delle produzioni diffuse lungo tutta la Penisola raccontate dagli stessi imprenditori.

L’appuntamento è per domani lunedì 6 novembre 2023 dalle ore 9.30 presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43 a Roma, nella sede di Coldiretti dove verrà realizzata in diretta la prima fase della produzione di birra artigianale con la tradizionale “cotta”.

A seguire il forum di approfondimento con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il presidente del Consorzio Birra Italiana Teo Musso e gli approfondimenti di Guido Garzia, produttore di luppolo, Nicola Fabbri, professore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che parlerà di “Sviluppo della sostenibilità nella filiera della birra”, Tommaso Ganino, Professore dell’Università di Parma su “Ricerca e sviluppo della genetica italiana del luppolo” e Carlo Schizzerotto direttore del Consorzio Birra Italiana su “Il turismo brassicolo”.