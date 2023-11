Bitonto, con l’Università dell’Anziano alla scoperta di Lama Balice e dei suoi orizzonti spaziotemporali

BITONTO - Si parlerà di Lama Balice, del suo immenso patrimonio e della sua storia millenaria nell’incontro che l’Università dell’Anziano “Domenico Pastoressa” terrà venerdì 17 novembre nell’aula polifunzionale della Fondazione Santi Medici, a Bitonto.Il tema dell’evento sarà “Orizzonti spaziotemporali diversi nel territorio di Lama Balice”. Un’iniziativa che rientra tra le serate di approfondimento a cura del sodalizio, per la rassegna "Città e territori in retrospettiva. Conoscere il passato per dare fondamenta al futuro".Ad aprire l’incontro i saluti di Valentino Losito, presidente dell’Università dell’Anziano, Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto, e di Pietro Giulio Pantaleo, presidente del Movimento Naturalistico Pro Lama Balice.Seguiranno gli interventi del geologo Enzo Colonna, presidente Proloco Bari Santo Spirito, del geologo e paleontologo Marco Petruzzelli e dell’archeologo preistoricista Michele Sicolo.Appuntamento alle 17. La cittadinanza è invitata a partecipare.L’evento è patrocinato dal Parco Naturale Regionale Lama Balice.