Bitonto, sventato maxi furto a Bitonto: salvati 12 quintali di olive

BITONTO - Durante il consueto servizio di vigilanza, nella notte fra domenica e lunedì, intorno a mezzanotte, le pattuglie del consorzio La Vigile Rurale hanno sventato un grosso furto di olive in contrada Pezza Farina.Le guardie giurate del Consorzio, mentre eseguivano sia attività di perlustrazione delle contrade sia appostamenti mirati e finalizzati alla prevenzione delle attività illecite nell’agro di Bitonto, hanno scoperto, all’interno di un uliveto di vaste dimensioni, notevoli quantità di olive già fraudolentemente raccolte e riposte in grossi sacchi pronti per essere trafugati.Presenti anche panni, conche e altri sacchi vuoti ancora da riempire. I malfattori hanno lasciato tutto sul posto, dileguandosi nel buio all’arrivo delle pattuglie delle guardie campestri e di due radiomobili dei Carabinieri, prontamente intervenuti appena allertati dal Consorzio.Tutta la refurtiva, circa 12 quintali di olive, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Continua senza sosta l’impegno del Consorzio La Vigile Rurale, sempre al servizio del mondo agricolo.