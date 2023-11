Calici nel Borgo Antico, 'Un successo corale. Complimenti agli organizzatori'

BISCEGLIE - "Il grande successo di un'iniziativa attesa e rilevante del programma annuale della Città di Bisceglie è frutto di più fattori che solo operanti in maniera sinergica tra loro contribuiscono alla buona riuscita", così si esprime il vice sindaco con delega al centro storico, Angelo Consiglio, in merito ai risultati in termini di pubblico e di consensi di "Calici nel Borgo Antico" terminato domenica 5 novembre e che ha registrato un'affluenza record."Mi preme davvero tanto ringraziare chi ha preso parte a una o piu serate dell’evento per aver sopportato anche i disagi causati dai lavori in corso in alcune vie del centro storico, lavori però inevitabili e che hanno come obiettivo, come tutto l'operato dell'amministrazione comunale, la crescita e il decoro del territorio cittadino - spiega Consiglio - Grazie anche ai residenti del centro storico, agli artigiani, ai commercianti, alle associazioni presenti per vie, cortili, strade e piazze del borgo per aver lavorato all'ottima riuscita di Calici. E un grazie accorato e sentito va all'associazione Borgo Antico, alla sua presidente Alessandra Di Pierro, al direttivo e a tutto lo staff, per aver messo su un ennesimo straordinario successo per il centro storico e per tutta la città che ha tratto vantaggi in termini promozionali, economici e commerciali", conclude il vice sindaco Consiglio.