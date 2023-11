Capone: 'Il nostro impegno contro la violenza di genere non si ferma al 25 novembre'

BARI - “Ho deciso di trascorrere questa giornata del 25 novembre, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, con le ragazze e con i ragazzi. Sono stata con gli studenti del liceo Vanini di Casarano, perché è con i giovani che dobbiamo parlare, sono loro che dobbiamo ascoltare. Solo così potremo davvero compiere la rivoluzione culturale necessaria per liberare la nostra società da stereotipi che vedono in tutti i campi il dominio della figura maschile. Ma per il vero cambiamento servono azioni quotidiane. Per questo l’impegno del Consiglio regionale della Puglia contro la violenza di genere va oltre il 25 novembre”, afferma la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone.“In questi mesi in tutto il territorio regionale – spiega Capone - si stanno svolgendo numerose attività e iniziative per promuovere la parità di genere. Grazie al bando Futura “La Puglia per la parità”, emesso dal Consiglio regionale della Puglia, voluto fortemente dalla Presidenza del Consiglio regionale, sono stati finanziati 107 progetti presentati da associazioni, enti, fondazioni e imprese. Sono stati realizzati seminari, convegni, laboratori, attività artistiche teatrali musicali, percorsi formativi, rassegne e mostre. Un lavoro sinergico ancora in corso – conclude - che si andrà ad aggiungere alle ulteriori iniziative che con la Giunta intendiamo intraprendere nel più breve tempo possibile per attuare un’azione preventiva più incisiva per arrestare tanta violenza. Per questo lunedì con l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, incontrerò i responsabili dei centri antiviolenza della Puglia. Insieme redigeremo un Piano di azione”.