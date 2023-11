Scuole di Trinitapoli: confronto e progettualità sulla rete educativa nel convegno 'Chi, Come, Perché'

- Le scuole di Trinitapoli si uniscono per affrontare le sfide dell'istruzione contemporanea e condividere un percorso comune durante il convegno "Rete Educativa: Chi, Come, Perché", promosso dalla direzione didattica Don Milani, dall'I.I.S.S. Dell’Aquila-Staffa e dall'Istituto Complessivo Garibaldi-Leone. L'evento, coordinato e patrocinato dal Comune di Trinitapoli, si terrà martedì 28 novembre alle ore 17:30 presso la Chiesa di Cristo Lavoratore.Il convegno, aperto alla partecipazione delle scuole di ogni grado cittadine, mira a fornire un contributo significativo alla comunità educativa. Dirigenti scolastici come Alfonso Rago (Don Milani), Ruggiero Isernia (Istituto Dell’Aquila-Staffa), e Roberta Lionetti (I.C. Garibaldi-Leone) daranno il loro saluto, mentre interverranno autorità come il Prefetto di Barletta Andria Trani, dott.ssa Rosanna Riflesso, il Procuratore Capo di Foggia, dott. Ludovico Vaccaro, e S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Vescovo della Diocesi di Trani Barletta Bisceglie.L'obiettivo del convegno è stimolare un tavolo interistituzionale di confronto e progettualità per affrontare le sfide educative attuali. Attraverso incontri di approfondimento, le scuole intendono condividere sentieri e collaborare con altre agenzie educative per promuovere la crescita personale e contribuire al futuro della società.La conferenza sarà moderata da Don Vito Sardaro, parroco della parrocchia Cristo Lavoratore, e rappresenterà un momento importante per la comunità scolastica di Trinitapoli nel perseguire obiettivi comuni di eccellenza educativa.