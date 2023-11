Carceri, Bellomo: 'Quattro milioni a Bari e 1,5 a istituto penale minorile di Lecce. Salvini fa parlare i fatti'

"Se la pena - prosegue Bellomo -, come da dettato costituzionale, deve tendere alla rieducazione del condannato, questo potrà avvenire più facilmente in condizioni che non calpestano la dignità e non favoriscono commistioni criminali che fungono da detonatore di future illegalità. Combattere il sovraffollamento, a Bari, a Lecce e in tutta Italia, è la strada da percorrere. Garantendo, attraverso lo strumento dell’edilizia carceraria, la certezza della pena ed evitando provvedimenti premiali che spesso sono vissuti dalla maggioranza degli italiani come atti di ingiustizia” conclude.



BARI - “Quattro milioni di euro per ristrutturare il carcere di Bari e un milione e mezzo per l’Istituto Penale Minorile di Lecce. Ancora una volta il ministro Salvini fa parlare i fatti. Lo stanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rientra in un piano nazionale sull’edilizia penitenziaria, risponde concretamente alla necessità di migliorare le condizioni di vivibilità e la sicurezza degli istituti". Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.