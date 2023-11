Cellino San Marco, sabato 11 novembre 2023 l'atteso evento 'Novello in festa 2023'

CELLINO SAN MARCO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Cellino San Marco: sabato 11 novembre 2023 si terrà l’atteso evento "Novello in festa 2023" presso la Sala XXV Aprile e la Piazza Mercato. Un’occasione unica per celebrare la biodiversità e la sostenibilità, mettendo in luce il legame tra l’apicoltura e la viticoltura e degustare i vini pregiati della stagione vitivinicola appena terminata, ed in particolare il primo frutto della stagione 2023: il vino novello. - Proseguono gli eventi nella città di Cellino San Marco: sabato 11 novembre 2023 si terrà l’atteso evento "Novello in festa 2023" presso la Sala XXV Aprile e la Piazza Mercato. Un’occasione unica per celebrare la biodiversità e la sostenibilità, mettendo in luce il legame tra l’apicoltura e la viticoltura e degustare i vini pregiati della stagione vitivinicola appena terminata, ed in particolare il primo frutto della stagione 2023: il vino novello.





Per quel che riguarda l’evento, avrà inizio alle ore 18.00 con il convegno dal titolo "Biodiversità, sostenibilità, binomio Apicoltura – Viticoltura" che si terrà presso la Sala XXV Aprile.

Interverranno: Marco Marra (Sindaco di Cellino San Marco), Antonella Renna (Presidente APS Calicanto), Salvatore De Luca (Presidente Cantina Sociale Cellinese e componente CIA), Rosario Gatto (Educatore Esperto in percorsi di educazione ambientale), Giovanni Guarini (Collaboratore azienda apistica "Il Messape"). Il dibattito sarà moderato dal docente Eugenio Cascione dell’UNI SALENTO e Direttore di Confcooperative Brindisi.

Durante il convegno i relatori approfondiranno l’importanza di preservare la biodiversità e adottare pratiche sostenibili nelle attività apistiche e viticole, evidenziando come la cooperazione tra agricoltori, apicoltori ed esperti di educazione ambientale possa portare a risultati positivi per l’ambiente e per la produzione agricola con un nuovo approccio per mitigare l’impronta delle monoculture nel contesto agro ecologico.

L’obiettivo del convegno è sensibilizzare il pubblico sulla necessità di promuovere la biodiversità e la sostenibilità nelle attività agricole, in particolare nell’apicoltura e nella viticoltura. Si tratta di un’opportunità unica per confrontarsi con professionisti e operatori del settore, scambiare idee e contribuire a costruire un futuro più sostenibile per l’agricoltura e l’ambiente.

La serata si arricchirà poi con una deliziosa degustazione a partire dalle ore 20.00 nella suggestiva cornice di Piazza Mercato. I partecipanti avranno l’opportunità di assaporare i pregiati vini delle cantine locali, tra cui la Cantina Cellinese, Le vigne di Sanmarco e Tenute Riovini. Inoltre, nella piazza sarà allestita una variegata gastronomia a cura dei commercianti locali.

La musica sarà protagonista dell’evento con le esibizioni di Matteo "Bemolle" De Benedittis, Simone Perrone, Alessio Gaballo e RafQu, che intratterranno il pubblico con le loro performance coinvolgenti.

L’ingresso all’evento è gratuito. L’organizzazione è curata da APS Calicanto in collaborazione con CIA, Confcooperive, Aigae e Il Messape. L’evento è patrocinata dal Comune di Cellino San Marco, Confesercenti, Confcommercio e Pro Loco Cellino San Marco.