Chiara Ferragni sceglie la limited edition di Falconeri

La lavorazione con motivo jacquard norvegese che caratterizza il dolcevita in cashmere ultrasoft Falconeri ci riporta indietro nel tempo ricordando l'atmosfera e lo stile di Cortina degli anni '90. La pregiata manifattura, l'attenzione a ogni minimo dettaglio e il gioco di treccia e coste inglese valorizzano il capo donandogli uno stile inconfondibile dal sapore retrò.

Da sempre capo must-have, sinonimo di inverno e legato al periodo delle festività, viene proposto negli abbinamenti giocosi, ma discreti, del Naturale, Giallo Cedro e Multicolore.

Il pregio del tessuto in cashmere ultrafine e lo stile inconfondibile rendono questo dolcevita un most-loved dalle star. Anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni lo sceglie, nella versione Naturale, per i suoi go-to look.

Eleganza, comfort e qualità assoluta dei filati pregiati Falconeri sono protagonisti della nuova Limited Edition per l'inverno, un’ode alla natura incontaminata dei picchi innevati, con proposte raffinate, in puro cashmere e in morbida lana.