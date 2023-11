Ciclo di incontri tra l'Ordine degli Avvocati di Bari e le Scuole superiori: il Diritto e la Letteratura

BARI - La Commissione Cultura Spettacolo e Sport dell’Ordine degli Avvocati di Bari inaugura un ciclo di incontri con le scuole superiori sul tema Diritto e Letteratura. In collaborazione con i responsabili del PCTO presso il Consiglio dell’Ordine, i consiglieri Gabriella Panaro e Giovanni Ressa, l'iniziativa mira a coinvolgere gli studenti su temi che, pur non essendo strettamente tecnici, sono essenziali per diffondere i valori della giustizia e della comunità forense.Il primo appuntamento si terrà presso il Liceo Orazio Flacco di Bari e sarà dedicato alle celebrazioni del centenario di Italo Calvino. Come ospite d'eccezione, il professor Rino Caputo terrà una lezione dal titolo "Calvino e la Giustizia". Un'occasione per esplorare la connessione tra la narrativa di Calvino e il concetto di giustizia, offrendo agli studenti uno sguardo unico sulle riflessioni letterarie legate al diritto.L’incontro, fissato per il 29 novembre 2023 alle ore 11, è aperto non solo agli studenti ma anche a colleghi e colleghe avvocati che desiderano partecipare e contribuire a questo interessante dialogo tra diritto e letteratura.L'Ordine degli Avvocati di Bari si propone così di avvicinare il mondo giuridico a quello culturale, promuovendo una comprensione più ampia e profonda dei principi fondamentali che guidano la giustizia nella società.