Prorogata tregua tra Israele e Hamas: nuovo rilascio di ostaggi

Un accordo è stato raggiunto per prorogare di altri due giorni la tregua tra Israele e Hamas a Gaza, evitando un potenziale riacuirsi delle tensioni nella regione. La tregua, che sarebbe scaduta stamattina, sarà estesa, e in cambio, 60 palestinesi saranno scarcerati mentre 20 ostaggi saranno liberati.Nelle ultime ore, sono arrivati a Ramallah i 33 prigionieri palestinesi rilasciati dalle autorità carcerarie israeliane nell'ultimo giorno. Contestualmente, Tel Aviv ha liberato 11 ostaggi detenuti da Hamas. Questo scambio di prigionieri è parte integrante degli sforzi per mantenere la stabilità nella regione.Il segretario di Stato americano, Blinken, ha confermato che si recherà in Israele e Cisgiordania questa settimana, sottolineando l'impegno degli Stati Uniti nel contribuire agli sforzi diplomatici nella regione.Oggi, a Bruxelles, è in corso un vertice dei ministri degli Esteri della NATO, dove la situazione in Medio Oriente è uno dei punti all'ordine del giorno. L'organizzazione atlantica discuterà delle possibili azioni e strategie per contribuire alla stabilizzazione della situazione.