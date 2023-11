Ciclo di seminari di Procedura Penale Europea coordinati dal prof. Nicola Triggiani

BARI - Dal 10 novembre al 16 dicembre 2023 si svolgerà un ciclo di seminari di Procedura penale europea – in videoconferenza su piattaforma Teams – organizzato nell'ambito del Modulo Jean Monnet “European Criminal Procedure. A training course for future practitioners of EU law”, attivato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell’Università di Bari Aldo Moro e coordinato dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale.Gli incontri, gratuiti e aperti al pubblico, vedranno il coinvolgimento di diversi Docenti del Dipartimento Jonico (i professori Giuseppe Losappio, Ivan Ingravallo, Danila Certosino, Giusy Pizzolante e Lorenzo Pulito, Project manager del modulo JM) e di prestigiosi relatori esterni (professori, magistrati e avvocati: tra gli altri, la dottoressa Maria Teresa Orlando, Procuratore europeo delegato, e il consigliere di Cassazione Martino Rosati, al fine di approfondire il variegato complesso di fonti, strumenti e organismi che regolano a livello europeo il versante processuale penale e che si ripercuotono profondamente sulla disciplina nazionale.La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto dell’Unione europea hanno determinato mutamenti profondi in materia di giustizia penale, non circoscritti al solo ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, ma estesi anche al diritto processuale penale interno: di qui la necessità, per il giurista, di acquisire nuove conoscenze. Tra i temi affrontati, la Procura Europea, il mandato d'arresto europeo, l'ordine europeo di indagine, le squadre investigative comuni.L'Ordine degli Avvocati di Taranto ha accreditato i seminari con il riconoscimento di 12 crediti; è in corso l'accreditamento anche presso il Consiglio Nazionale Forense.Sul portale dell’Università di Bari, nella parte dedicata agli eventi, tutte le informazioni per partecipare alle videoconferenze.