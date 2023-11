Bari, oggi il confronto tra le comunità straniere

BARI - È stato convocato per oggi, giovedì 9 novembre alle ore 15, nella sala giunta di Palazzo di Città, il Tavolo permanente di confronto con le Comunità straniere promosso dall’assessorato comunale al Welfare per favorire percorsi di inclusione e dialogo interculturale. Si tratta del primo appuntamento ufficiale dopo l’incontro di conoscenza e raccolta di aspettative tenutosi lo scorso 10 ottobre negli spazi del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture.La progettualità nasce dalla volontà di costituire un luogo di confronto e co- programmazione anche alla luce del protocollo siglato a febbraio del 2022 dal sindaco e dalla rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell'UNHCR, per l’attivazione, presso Casa delle Culture, dello “Spazio Comune” cittadino, e in linea con la Carta per l’Integrazione redatta e sottoscritta da sei città italiane (Bari, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) ed elaborata insieme all’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR).Ad oggi al Tavolo permanente di confronto con le Comunità straniere hanno aderito oltre 30 comunità e realtà sociali, ma il percorso è aperto a chiunque intenda parteciparvi, che potrà farlo inviando una richiesta all’indirizzo segreteriawelfarebari@comune.bari.it.All’incontro di domani parteciperanno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il responsabile dell’Osservatorio per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà Nicola D’Onchia e la funzionaria responsabile dello Sportello Sociale Antonella Bacchi.