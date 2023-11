Congedo (FdI): 'Da primarie csx a Lecce flop che suona come una bocciatura'

LECCE - “Le primarie del centrosinistra che si sono appena svolte a Lecce hanno segnato il dato più basso mai registrato nella storia, del centrosinistra così come del centrodestra. Solo 4mila leccesi hanno votato per un risultato che era scontato e cioè la vittoria di Carlo Salvemini su Pierpaolo Patti". Lo dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia on. Saverio Congedo."Pur con tutto il rispetto che si deve per ciò che avviene in compagini politiche avversarie - prosegue Congedo -, non si può non constatare la scarsa affluenza di partecipazione, un vero e proprio flop, che suona come una bocciatura dell’azione amministrativa di Carlo Salvemini e del centrosinistra anche da parte di quanti nel 2019 lo votarono e sostennero. Ora tocca al centrodestra dimostrare responsabilità verso una città che ha lanciato un segnale politicamente chiaro di necessità di cambiamento e di buon governo che a Lecce manca del 2017” conclude Congedo.