'Invest in Bari': incontro con gli stakeholders di One stop Shop

BARI - Giovedì 30 novembre nella sede di Porta Futuro a Bari, nell’ambito dei lavori volti a stimolare un dialogo partecipato con le rappresentanze economiche e sociali del territorio, sarà avviato il tavolo di lavoro con la rete locale degli stakeholders che negli scorsi mesi hanno aderito al progetto Lo scopo è condividere le opportunità che il progetto offre per promuovere forme di collaborazione attiva con le associazioni datoriali e sindacali e più in generale con i portatori di interesse per stimolare l’attrazione degli investimenti nella Città Metropolitana di Bari. Si partirà dalla presentazione dello stato dell’arte del progetto e della strategia per l’attrazione degli investimenti alla cui definizione hanno già partecipato diversi stakeholders aderenti al tavolo di lavoro. Verranno quindi illustrate le modalità di coinvolgimento degli stakeholders e raccolti suggerimenti e saranno presentati i principali servizi che il progetto oggi è in grado di offrire, grazie ad una rete di collaborazioni con le principali agenzie a livello regionale e nazionali che vede la partecipazione di Puglia Sviluppo, Invitalia, Sace e Simest.La presentazione è prevista alle 10:00 con i Saluti del Sindaco Antonio Decaro (Sindaco di Bari e della città metropolitana) e Riccardo Graziano (Segretario Generale Ente Nazionale Microcredito) per poi proseguire con l’illustrazione del progetto e della sua strategia con gli interventi del prof. Eugenio Di Sciascio (Vice Sindaco di Bari e della città metropolitana), di Mina Bonante (POEQ ufficio politiche del lavoro, Responsabile Portafuturo Bari), del prof. Federico Pirro (Cesdim, docente di storia dell’industria), e dell’ing Alberto Sportoletti (a.d. di Sernet SpA). Nicola Patrizi (Coordinatore del progetto per conto dell’Ente Nazionale Microcredito) modererà gli interventi ed illustrerà le modalità di coinvolgimento degli stakeholders.Alle 12.00 seguiranno gli interventi dei referenti di Puglia Sviluppo, ENM, Invitalia, Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti, che illustreranno le opportunità per le imprese offerte dalla misure e dai programmi di agevolazione utili a promuovere nuovi investimenti e lo sviluppo delle imprese esistenti. Concluderanno la giornata le conclusioni a cura di Giovanni Nicola Pes (Vice Segretario Generale Ente Nazionale Microcredito) One Stop Shop si inserisce in una logica di completamento dell’azione della struttura di Porta Futuro Bari, in particolare per ciò che concerne i servizi rivolti al mondo delle imprese e alle relazioni dirette con gli imprenditori e i potenziali investitori.Inizio attività: 10.00Info: 080 528 2318