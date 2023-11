Convegno A.I.E.Psi.: 'Psicologia Psicodinamica Psicoevoluzionista. Salute, Scuola, Arte, Musica'

BARI - Il prossimo 29 novembre 2023, presso l'Hotel Excelsior Congressi di Bari, si terrà il Convegno A.I.E.Psi. dal titolo "Psicologia Psicodinamica Psicoevoluzionista. Salute, Scuola, Arte, Musica". L'evento, che avrà luogo dalle ore 15:00 alle 20:00, sarà un'occasione di approfondimento su tematiche psicologiche e interdisciplinari legate alla salute e al benessere umano.Il convegno avrà inizio con la presentazione di una visione teorica, metodologica e tecnica innovativa denominata "psicologia psicodinamica psicoevoluzionista", sviluppata dal 1988 ad oggi. Successivamente, autorevoli relatori provenienti da vari campi scientifici e umanistici, tra cui psicologia, medicina, sociologia, scuola, arte e musica, si confronteranno sulle metodologie, le prassi e i progetti in diversi contesti della società moderna.I temi specifici che saranno trattati durante il convegno riguarderanno la psicologia, la psicoterapia, la psicodinamica, la psicoevoluzione, la psicopatologia, la psicotrauma, la psicomicrotrauma, la psicodifesa, la dinamica evolutiva, l'evoluzione psico-bio-sociale, la personalità, la psicologia della salute e del benessere, la psicologia preventiva, la psicodiagnosi, la psicologia clinica, la psicobiologia, la neuropsicologia, la psiconcologia, la psicologia sociale e la psicologia scolastica.Tra i relatori che interverranno al convegno figurano figure di spicco come il Dott. Massimo Frateschi, il Prof. Santo Di Nuovo, la Dott.ssa Giuseppina Lotito, la Prof.ssa Maria Sinatra, la Prof.ssa Lucia Monacis, la Prof.ssa Mariagrazia Carone e molti altri.La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Gli interessati potranno ottenere un attestato di partecipazione (5 ore) su richiesta. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi a A.I.E.Psi. - Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione, contattando il Centro Studi e Ricerche di Psicologia, Psicoterapia, Psicoevoluzione al numero 0805427943 o via email agli indirizzi segreteria@aiepsi.it