Dramma sul cantiere a Mesagne, muore 64enne

MESAGNE - Una tragedia sul luogo di lavoro ha colpito Mesagne, dove il 64enne Cosimo De Paola, titolare di una ditta edile, ha perso la vita in un cantiere situato in via Aymonetto San Giorgio. L'incidente mortale è avvenuto mentre De Paola stava supervisionando le operazioni di trasporto di materiale sull'impalcatura, in compagnia dei suoi operai.Durante le attività quotidiane, l'imprenditore ha improvvisamente accusato un malore, mettendo in allarme i presenti. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, ma purtroppo i tentativi di soccorso si sono rivelati vani, portando al decesso del titolare della ditta edile. La notizia ha scosso la comunità locale e ha generato un profondo cordoglio tra coloro che conoscevano De Paola.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e gli agenti del Commissariato di Mesagne per coordinare gli sforzi di soccorso e avviare le indagini sulla dinamica dell'accaduto.