Droga, armi e ricettazione: arrestati tre fratelli a Noicattaro

NOICATTARO - Gli agenti della locale Squadra Mobile hanno arrestato tre fratelli baresi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di arma da fuoco,resistenza e ricettazione, accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che dovranno essere valutati nella successiva verifica processuale in contraddittorio con la difesaIn base a quanto ricostruito, avevano messo in piedi a Noicattaro una redditizia attività di spaccio, utilizzando come base logistica, per vendere la droga, un’abitazione nel centro di Noicattaro.Ad attirare le attenzioni degli investigatori era stato il via-vai di giovani acquirenti, che presumibilmente compravano le dosi; le conseguenti attività di osservazione e pedinamento hanno confermato parzialmente i primi indizi investigativi.I tre fratelli cedevano sostanza stupefacente ai consumatori, attraverso una “feritoia” ricavata su una porta blindata che chiudeva l’accesso alla loro base, in modo tale da poter agire nel perfetto anonimato e poter, altresì, prevenire eventuali accessi da parte delle Forze di Polizia; inoltre, al fine di consentire, evidentemente, la fuga in caso di controlli di polizia, il locale è risultato essere collegato, attraverso un corridoio, ad una porta d’ingresso secondaria.Nel pomeriggio del 21 novembre, i poliziotti hanno fatto irruzione nella base di spaccio, incontrando, inizialmente, la resistenza dei due fratelli più giovani, i quali hanno tentato di ostacolare il personale operante, al fine di agevolare la fuga del maggiore dei fratelli; quest’ultimo, tuttavia, è stato raggiunto, dopo un breve inseguimento sul tetto dell’abitazione, e con se aveva uno zaino contenente la sostanza stupefacente ed i proventi dell’attività di spaccio, denaro in contante per il valore di 154.000 euro.Complessivamente, oltre all’ingente somma di denaro sono stati sequestrati 1,800 kg. di cocaina, 3,700 kg. di marijuana e 2,260 kg. di hashish. Inoltre, all’interno di una cassetta postale, la cui chiave era nella disponibilità del fuggitivo, è stata rinvenuta, oltre ad una piccola parte della droga sequestrata, anche una pistola Beretta mod. 81, cal. 7,65 mm., con matricola abrasa, con relativo caricatore dotato di 12 cartucce.