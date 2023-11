Esplosione e incendio a Brindisi: nessun ferito e situazione sotto controllo

BRINDISI - Questa mattina, un'esplosione ha scosso lo stabilimento Versalis, società chimica del gruppo Eni, situato a Brindisi, generando successivamente un incendio. Fortunatamente, non si segnalano feriti in seguito all'accaduto. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del comando provinciale di Brindisi e il nucleo provinciale Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico).Grazie all'intervento tempestivo, l'incendio è stato domato e si è proceduto al raffreddamento di parte degli impianti nell'area dell'esplosione. In conformità con le procedure di sicurezza, è stata accesa la torcia per gestire la situazione. Le indagini sull'origine dell'esplosione sono state avviate dal nucleo della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Brindisi, mentre l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa) sta conducendo accertamenti per valutare eventuali impatti ambientali.La rapida risposta delle autorità e dei soccorritori ha contribuito a mantenere la situazione sotto controllo, assicurando che nessun danno alle persone si sia verificato durante l'incidente.