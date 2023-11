'Fiera Salento Sposi Miggiano 2023', presentato l'evento perfetto per celebrare l'amore in modo unico e speciale

MIGGIANO (LE) - Presentata presso la "Sala delle pubbliche adunanze" del Comune di Miggiano (LE), "Miggiano Sposi", l’unico evento fieristico che si svolge in provincia di Lecce capace di far incontrare gli operatori del settore "wedding", ben 150 espositori, e le tante coppie che vogliono coronare il loro sogno d’amore. All’incontro con radio, stampa e tv erano presenti Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli di Platinum Eventi, agenzia che organizza da anni questa bella e partecipata manifestazione che peraltro ha rilevo nazionale, Michele Sperti sindaco di Miggiano, Maria Antonietta Mancarella assessore dello stesso comune. Presenti all’incontro con i media i rappresentanti dei partner della manifestazione Rei Dei Re, Sala ricevimenti Surano, Mille e Una Notte ricevimenti Sternatia, Nuovarredo. - Presentata presso la "Sala delle pubbliche adunanze" del Comune di Miggiano (LE), "Miggiano Sposi", l’unico evento fieristico che si svolge in provincia di Lecce capace di far incontrare gli operatori del settore "wedding", ben 150 espositori, e le tante coppie che vogliono coronare il loro sogno d’amore. All’incontro con radio, stampa e tv erano presenti Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli di Platinum Eventi, agenzia che organizza da anni questa bella e partecipata manifestazione che peraltro ha rilevo nazionale, Michele Sperti sindaco di Miggiano, Maria Antonietta Mancarella assessore dello stesso comune. Presenti all’incontro con i media i rappresentanti dei partner della manifestazione Rei Dei Re, Sala ricevimenti Surano, Mille e Una Notte ricevimenti Sternatia, Nuovarredo.





Ad aprire l’incontro con gli operatori dell’informazione Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli di Platinum Eventi che, come detto, organizzano questo importante evento fieristico da anni. "L'importanza che Salento Sposi Miggiano ha per le coppie e per il territorio, è fatto riconosciuto dai più importanti operatori del settore matrimoni. Basti pensare che nel settore fieristico della città del sud Salento dal prossimo 10 al 12 novembre interverranno circa 150 espositori in rappresentanza di tante aziende che operano in questo grande comparto. Sottolineo -continua Conversano – che Miggiano Sposi è manifestazione consolidata ed ha ormai chiaramente un ruolo cruciale soprattutto perché fornisce supporto alle coppie che stanno pianificando il loro matrimonio. Senza ovviamente tralasciare il contributo molto positivo che l’evento apporta allo sviluppo ed alla crescita del territorio che lo ospita. Miggiano Sposi, garzie alla sinergia con l’amministrazione comunale e tanti imprenditori, infatti, mette a disposizione una vasta gamma di servizi, consulenza esperta e risorse che aiutano le coppie a prendere decisioni informate ed a creare un matrimonio indimenticabile ed importante. Ma non è solo alle coppie che ci rivolgiamo -conclude Conversano -. Attraverso la promozione di Salento Sposi Miggiano, invitiamo le coppie ed i loro ospiti a visitare la nostra regione ed a scoprire tutte le meraviglie che offre, contribuendo direttamente allo sviluppo del territorio, favorendo il turismo, il commercio locale e la creazione di posti di lavoro grazie alla collaborazione con fornitori e aziende locali che promuovendo i loro servizi e prodotti. Una collaborazione fitta e fondamentale che crea una rete di opportunità per tutti coloro che sono coinvolti, generando un impatto positivo sull'economia locale e sulla qualità della vita".

Ed a proposito di sinergie positive e pluriennali, soddisfatta si sono detti sia il sindaco di Miggiano Michele Sperti sia l’assessore Maria Antonietta Mancarella. "Siamo stati felici, convinti e soddisfatti di ospitare anche quest’anno, la 'Fiera Salento Sposi a Miggiano', una vetrina di caratura ormai nazionale oltre che una manifestazione capace di ospitare stand di note aziende provinciali regionali e nazionali che generano un flusso turistico in crescita di anno in anno. Un numero elevato di presenze che raggiungono l’evento e confermano come il nostro ‘Quartiere fieristico – Expo Miggiano’ di fatto è location ideale per accogliere ospiti, per fare business e generare sinergie economiche degne di rilievo". Poi la conclusione orientata all’ottimismo ed alla soddisfazione per il lavoro pianificato e svolto in questa edizione, le dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine. "La grande capacità degli organizzatori di ‘Salento Sposi’ è quello di curare ogni dettaglio, dando spazio a ciascuno di quei tasselli che compongono il variegato mondo del wedding – ha affermato il primo cittadino -. Promuovere e valorizzare il settore, creare rete tra imprese è un obiettivo che perseguiamo come Regione Puglia e che ci porta, dunque, a sostenere questa importante iniziativa che è un’latro fiore all’occhiello della città e del Salento". Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazione dell’assessore miggianese Maria Antonietta Mancarella. "Quello del wedding è senza ombra di dubbio alcuna e numeri alla mano, un settore che è in continua crescita ed evoluzione, soprattutto nella nostra Regione e nella nostra città - commenta l'assessore allo Sviluppo economico, attività produttive del Comune di Lecce - e non posso che ringraziare Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli per questo straordinario lavoro, ormai annuale, per aver pianificato prima ed organizzato poi, con grande attenzione e professionalità ancora una volta, una fiera bella e con tante possibilità di scelta. Mi auguro che questa sia solo l’ennesima di una lunga serie di nuovi eventi che Lecce continui ad ospitare".