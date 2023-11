Forza Italia a Bari: ascolto e partecipazione nei quartieri

BARI - Martedì alle 10.30, il mercato coperto di Carbonara sarà il palcoscenico del secondo gazebo organizzato da Forza Italia Bari. L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente i cittadini, offrendo loro uno spazio per esprimere opinioni, segnalare criticità e proporre suggerimenti, nell'ottica di migliorare la città e i servizi comunali.L'approccio di Forza Italia Bari si basa sull'importanza di una presenza fisica nei quartieri, un modo tangibile per connettersi con la comunità e comprendere le sue reali esigenze. Questo secondo gazebo segue la prima tappa, svoltasi il 3 novembre al mercato ortofrutticolo di Corso Mazzini, evidenziando l'impegno costante del partito nel promuovere un dialogo aperto e diretto con i baresi.Il focus dell'iniziativa è promuovere il progetto #MiglioriamoBari, un invito a unire le forze per contribuire attivamente a rendere la città più vivibile e efficiente. La partecipazione dei cittadini è vista come fondamentale per costruire un'amministrazione comunale che rispecchi realmente le esigenze della popolazione.Forza Italia, attraverso questi gazebo e incontri diretti, si propone di essere un veicolo di ascolto attivo e di trasparenza, rafforzando il legame tra i rappresentanti politici e la comunità locale. L'appuntamento di martedì rappresenta un'opportunità per i baresi di condividere le proprie visioni e collaborare alla costruzione di una Bari migliore.