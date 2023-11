La Puglia aerospaziale con 10 imprese e startup ad Aerospace & Defence Meetings di Torino

BARI - Nuova tappa per l’aerospazio pugliese all’insegna degli incontri d’affari con partner provenienti da tutto il mondo. Dal 28 al 30 novembre la Regione Puglia sarà a Torino con una delegazione di 10 imprese e startup per partecipare ad Aerospace & Defence Meetings, la più importante business convention internazionale in Italia per l’industria aerospaziale e della difesa. Una partecipazione gestita dalla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese e Puglia Sviluppo in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale per promuovere le eccellenze aerospaziali pugliesi e presentare la Puglia quale partner ideale per collaborazioni e investimenti. Giunta alla nona edizione, la manifestazione è organizzata nel padiglione Oval del centro congressi Lingotto.Rilevanti le opportunità da cogliere considerando che nella precedente edizione l’evento ha visto la partecipazione di oltre 600 aziende provenienti da 30 Paesi e 1.600 partecipanti che hanno realizzato oltre 8mila incontri b2b.“Portiamo il meglio dell’aerospazio pugliese ad un evento internazionale di matchmaking cioè di incontro tra imprese e operatori esteri”, spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci. “Aerospace & Defence Meetings è infatti una business convention nella quale fornitori e committenti si incontrano in base ad agende predefinite, per costruire nuove relazioni commerciali. Ci presentiamo a Torino con l’obiettivo di riagganciare la ripresa del settore che nell’export sfiora i 200 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno con una crescita (+43,2%) superiore a quella delle altre regioni aerospaziali italiane (Campania, Lombardia, Piemonte e Lazio) e nettamente al di sopra della media nazionale (+11%). In questo settore la Puglia oggi contribuisce per il 5,75% al risultato esportativo dell’Italia. Ne siamo fieri, ma vogliamo fare di più. Partecipando alla business convention di Torino puntiamo sul contatto diretto tra gli operatori esteri e le nostre imprese perché queste possano entrare nelle loro catene di fornitura”.Le imprese pugliesi avranno a propria disposizione oltre ad un proprio spazio espositivo all’interno dell’area dedicata alla Regione Puglia, anche un’agenda personalizzata di incontri di business e l’accesso gratuito a tutte le conferenze in programma durante l’evento. La business convention di Torino mette infatti a disposizione un ampio programma di convegni e seminari sull’innovazione e sulle politiche in materia di acquisti e di subfornitura con tematiche quali sostenibilità e aviazione verde; ecosistema spaziale ed economia lunare; difesa e cyber security; mobilità aerea avanzata e urbana; industria 5.0 e intelligenza artificiale.Queste le aziende della delegazione pugliese: Apphia (Lecce); Comer Calò (Brindisi – Br); Deagle (Avetrana – Ta); Flying Demon (Bari); Giannuzzi (Cavallino – Le); Iamatek (Bari); Manta Group (Foggia); Novotech Aerospace Advanced Technology (Avetrana – Ta); Roboze (Bari); Technologycom (Brindisi).