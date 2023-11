Incidente a Bitetto: anziani feriti

BITETTO - Nel cuore di Bitetto, un incidente ha scosso la tranquillità della comunità, quando un'auto è finita fuori strada nei pressi di una rotonda, terminando la sua corsa contro un palo. A bordo del veicolo si trovavano due anziani ultraottantenni, entrambi feriti nell'impatto e successivamente trasportati in ospedale. Uno è stato diretto al Di Venere, mentre l'altro è stato ricoverato al Policlinico.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente l'automedica Mike di Bitonto e l'ambulanza India di Adelfia, dimostrando l'efficacia della risposta del sistema di emergenza locale. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, entrambi gli anziani non sono in pericolo di vita, e la prontezza nell'assistenza medica ha contribuito a garantire loro le cure necessarie.Al momento, le cause e la dinamica esatta dell'incidente rimangono sconosciute. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico episodio. Gli anziani coinvolti meritano il sostegno e l'attenzione della comunità, e la speranza è che possano guarire rapidamente e completamente dalle ferite riportate.