Francavilla Fontana, al via la rassegna 'Domani è adesso' contro ogni forma di violenza

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - "Domani è adesso – contro ogni forma di violenza", è questo il titolo della rassegna promossa dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. - "Domani è adesso – contro ogni forma di violenza", è questo il titolo della rassegna promossa dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.





"Il terribile omicidio di Giulia Cecchettin – commenta il Presidente della Commissione PO Davide Mastromarino – ci costringe a fare i conti con una strage silenziosa che nel nostro Paese uccide una donna ogni tre giorni. Tutto questo è inaccettabile. Come Commissione abbiamo il dovere di tenere acceso un faro contro l’indifferenza. L’indignazione da sola non basta. Occorre una programmazione culturale capace di coinvolgere tutta la comunità. Dobbiamo essere consapevoli che non esistono principi azzurri o mostri, ma che questi sono il prodotto delle nostre azioni quotidiane. Per questo è importante l’impegno di tutti".

Si comincerà venerdì 24 novembre alle 9.30 con la proiezione rivolta alle studentesse ed agli studenti delle scuole superiori del film "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi. La visione della pellicola sarà introdotta dalla lettura di alcuni brani a cura della Compagnia Il Sipario. Alle 16.00 in Piazza Dante Le Radici e le Ali Arciragazzi terranno un laboratorio su "Storie diritte e giochi rotondi" pensato per bambine e bambini. Alle 17.30 in Biblioteca Comunale i volontari del Servizio Civile guideranno una riflessione sulla figura di Franca Viola, la prima donna ad aver rifiutato il matrimonio riparatore.

Sabato 25 novembre al Palazzetto dello Sport tornerà l’evento Canestro Rosso che prevede incontri con esperti e sfide 5vs5 di pallacanestro sotto l’occhio vigile dello staff della Fortitudo Basket. L’iniziativa quest’anno si fa in due con un appuntamento rivolto alle scuole, alle 9.30, e una iniziativa per la comunità alle 17.30. Nella stessa giornata si parlerà di condizione della donna anche al MAFF con la visita guidata in programma alle 11.00 su "La figura femminile nel mondo antico" che sarà replicata domenica 26 novembre alle 11.00 e alle 18.00. A Castello Imperiali sarà visitabile, infine, la mostra sulle atlete olimpiche a cura dell’Associazione Toponomastica Femminile nell’ambito del progetto PariMenti finanziato dal bando Genere in Comune.

Lunedì 27 novembre durante la partita Virtus Francavilla – Brindisi i calciatori della squadra di casa indosseranno una maglia speciale contro la violenza sulle donne. "Domani è adesso – contro ogni forma di violenza" si chiuderà martedì 28 novembre alle 18.00 in Biblioteca Comunale con la presentazione del libro di Annachiara Bruno "La libertà può volare".

"lo diciamo da tempo – conclude l’Assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano – che alla base della violenza nei confronti delle donne, apparentemente condannata da chiunque, ci sono i comportamenti quotidiani degli uomini che vanno cambiati in profondità. Francavilla è da alcuni anni convintamente in prima linea su questo. D'altro canto, non dobbiamo avere dubbi sull'importanza di celebrare queste ricorrenze se è vero com'è vero che le campagne mediatiche portano ad un aumento di consapevolezza e del numero di segnalazioni, dal 2019 al 2020 il 114% in più in prossimità del 25 novembre".

Per diffondere il più possibile i contatti del centro antiviolenza quest’anno sono stati realizzati degli adesivi che saranno distribuiti in diversi punti della Città. Simbolicamente dal 24 al 28 novembre la Torre dell’Orologio sarà illuminata di rosso e nel centro storico saranno installate delle scarpette rosse.

La rassegna è a cura della Commissione Pari Opportunità ed è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Ambito Territoriale Br3, Centro Antiviolenza Ricominciamo, Compagnia Il Sipario, Le Radici e le Ali Arciragazzi, Servizio Civile Universale, Fortitudo Basket, Virtus Francavilla e Cooperativa Impact.